HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petugas Damkar Depok Dipanggil Atasannya Hari Ini Buntut Video Viral Room Tour Kerusakan Alat

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |06:40 WIB
Petugas Damkar Depok Dipanggil Atasannya Hari Ini Buntut Video Viral <i>Room Tour</i> Kerusakan Alat
Sandi Butar Butar petugas Damkar Depok yang viral usai video room tour kerusakan alat di kantornya bekerja. (Foto: Dok Istt/Medsos)
A
A
A

JAKARTA - Petugas Damkar UPT Cimanggis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Sandi Butar Butar akan menjalani pembinaan dan diminta keterangan terkait video viral yang dibuatnya. Sandi menjadi sorotan setelah membongkar sejumlah kerusakan alat tempatnya bekerja.

Sandi akan menjalani pemeriksaan di kantor UPT Cimanggis Depok, sekitar pukul 11.00 WIB, Selasa (23/7/2024). Sandi pun mengaku siap mengungkapkan kondisi kantornya secara apa adanya. Dia menyebut ‘room tour’ kondisi alat rusak tersebut sesuai fakta.

Sandi viral usai mengungkapkan pesan kritik dengan membuat video bergaya 'room tour' memamerkan kerusakan sejumlah sarana prasarana (Sarpras) di kantornya. Dia menunjukkan kerusakan gergaji mesin hingga rem tangan mobil unit pemadam tak berfungsi. Bahkan Sandi mengeluhkan lamanya respons perbaikan dari pimpinan damkar Kota Depok.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang Room Tour di kantor Pemadam Kebakaran Kota Depok. Ya, silakan untuk warga masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali. Setiap ada telepon di UPT kami dan UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang. Bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak," ucap Sandi dalam videonya.

"Ya, kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Mohon maaf untuk warga Kota Depok," imbuhnya. 

(Qur'anul Hidayat)

      
