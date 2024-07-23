Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Foto-Foto Miss Indonesia 2024 dan MNC Peduli Kunjungi Anak-Anak Sanggar Seni Trotoar Koja

MNC Portal , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |06:41 WIB
Foto-Foto Miss Indonesia 2024 dan MNC Peduli Kunjungi Anak-Anak Sanggar Seni Trotoar Koja
Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring bersama anak Sanggar Seni Trotoar di Koja, Jakarta Utara (MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring memberikan bantuan fasilitas pendidikan untuk anak-anak Sanggar Seni Trotoar di Koja, Jakarta Utara, Senin (22/7/2024).

Dalam rangka Hari Anak Nasional, Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring bersama MNC Peduli dan Lotte Mart memberikan bantuan peningkatan fasilitas pendidikan kepada Sanggar Seni Trotoar di Koja, Jakarta Utara.

 ilustrasi

Bantuan ini dimaksudkan agar dapat memberikan akses pendidikan secara informal serta ruang untuk berinteraksi sosial, dan mengekspresikan seni budaya kepada anak-anak nelayan, pemulung dan pengamen jalanan yang tinggal disekitar Sanggar Seni Trotoar ini.

 ilustrasi

ilustrasi

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177683/mnc_peduli-ije6_large.jpg
Cerita Penerima Manfaat Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli, Kembali Tumbuhkan Rasa Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161001/mnc_peduli-cICU_large.jpg
MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155600/mnc_peduli-NlUI_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Land Ajarkan Konsep Green School di SDN Babakan Kencana Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152205/mnc_peduli_borong_5_penghargaan_diakui_jadi_pelopor_ekonomi_sirkular-3952_large.jpg
MNC Peduli Borong 5 Penghargaan, Diakui Jadi Pelopor Ekonomi Sirkular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152203/mnc_peduli_raih_5_penghargaan_nusantara_csr_awards_2025-ajkQ_large.jpg
MNC Peduli Raih 5 Penghargaan Nusantara CSR Awards 2025 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement