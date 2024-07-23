Foto-Foto Miss Indonesia 2024 dan MNC Peduli Kunjungi Anak-Anak Sanggar Seni Trotoar Koja

Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring bersama anak Sanggar Seni Trotoar di Koja, Jakarta Utara (MPI/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring memberikan bantuan fasilitas pendidikan untuk anak-anak Sanggar Seni Trotoar di Koja, Jakarta Utara, Senin (22/7/2024).

Dalam rangka Hari Anak Nasional, Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring bersama MNC Peduli dan Lotte Mart memberikan bantuan peningkatan fasilitas pendidikan kepada Sanggar Seni Trotoar di Koja, Jakarta Utara.

Bantuan ini dimaksudkan agar dapat memberikan akses pendidikan secara informal serta ruang untuk berinteraksi sosial, dan mengekspresikan seni budaya kepada anak-anak nelayan, pemulung dan pengamen jalanan yang tinggal disekitar Sanggar Seni Trotoar ini.

(Salman Mardira)