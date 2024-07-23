Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota Slipi, Begini Kondisinya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |08:06 WIB
5 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota Slipi, Begini Kondisinya
Kecelakaan beruntun di Tol Dalkot Slipi. (Foto: TMC Polda Metro)
JAKARTA - Kecelakaan beruntun melibatkan lima kendaraan terjadi di ruas tol Dalam Kota, tepatnya ruas Slipi yang mengarah ke Tebet. Polisi menyebut tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut.

TMC Polda Metro Jaya menginformasikan, kecelakaan terjadi Selasa (23/7/2024). “05.15 Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan di ruas Tol Dalam Kota tepatnya Km 02.600 Slipi mengarah Tebet,” demikian keterangan yang disampaikan melalui akun X milik TMC Polda Metro.

Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Polisi telah turun ke lokasi untuk menangani kecelakaan tersebut.

“Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan masih dalam penanganan petugas,” jelasnya.

Dari foto yang dilihat, tampak kendaraan taksi berwarna biru mengalami penyok pada bagian belakang mobil. Selain itu, kerusakan juga terlihat pada mobil minibus hitam.

Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai penyebab kecelakaan tersebut.

(Qur'anul Hidayat)

      
