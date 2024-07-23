Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Setelah Atasannya, Petugas Damkar Viral Diminta Menghadap Kepala BKSDM Depok

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |13:17 WIB
Setelah Atasannya, Petugas Damkar Viral Diminta Menghadap Kepala BKSDM Depok
Sandi Butar Butar petugas Damkar Depok yang viral usai video room tour kerusakan alat di kantornya bekerja. (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Petugas Damkar Sandi Butar Butar, telah memenuhi pemanggilan dan pembinaan dari atasannya Kepala UPT Cimanggis Kota Depok. Selanjutnya, dia akan menjalani proses pemanggilan lanjutan dengan Kepala Dinas Operasional dan Satpras Kota Depok dan Kepala Dinas BKSDM Kota Depok.

Hal ini diketahui usai dirinya dimintai klarifikasi oleh Kepala UPT Cimanggis Damkar Depok, buntut video viralnya yang membongkar sejumlah kerusakan alat tempatnya bekerja.

"Saya rencana mau ditemukan oleh Kepala Dinas dan Kepala BKSDM (Kota Depok)," kata Sandi, Selasa (23/7/2024).

Kendati demikian, dia mengaku tidak mengetahui kapan proses pemanggilan itu akan dilakukan. Informasi tersebut bakal disampaikan melalui Kepala UPT Cimanggis.

Terkait rencana pemanggilan ini, Sandi mengaku telah meminta kepada Kepala UPT Cimanggis untuk tidak melibatkan rekan-rekannya yang turut masuk dalam daftar tersebut. Dia menegaskan bahwa persoalan ini bakal dihadapinya seorang diri.

“Enggak usah teman-teman saya dilibatin. Cuma hanya karena dia bantu saya videoin, bapak panggil. Dan teman saya hanya menerima senso, bapak panggil. Terus harus kayak gimana Pak? Limpahin kesalahan semua ke saya saja, enggak usah ke teman-teman saya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179613/viral-bpGt_large.jpg
Tiga ABG Cantik Nyasar di Pelabuhan Tanjung Priok Usai Nebeng Tronton, Diantar Polisi Sampai ke Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement