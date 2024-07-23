Setelah Atasannya, Petugas Damkar Viral Diminta Menghadap Kepala BKSDM Depok

DEPOK - Petugas Damkar Sandi Butar Butar, telah memenuhi pemanggilan dan pembinaan dari atasannya Kepala UPT Cimanggis Kota Depok. Selanjutnya, dia akan menjalani proses pemanggilan lanjutan dengan Kepala Dinas Operasional dan Satpras Kota Depok dan Kepala Dinas BKSDM Kota Depok.

Hal ini diketahui usai dirinya dimintai klarifikasi oleh Kepala UPT Cimanggis Damkar Depok, buntut video viralnya yang membongkar sejumlah kerusakan alat tempatnya bekerja.

"Saya rencana mau ditemukan oleh Kepala Dinas dan Kepala BKSDM (Kota Depok)," kata Sandi, Selasa (23/7/2024).

Kendati demikian, dia mengaku tidak mengetahui kapan proses pemanggilan itu akan dilakukan. Informasi tersebut bakal disampaikan melalui Kepala UPT Cimanggis.

Terkait rencana pemanggilan ini, Sandi mengaku telah meminta kepada Kepala UPT Cimanggis untuk tidak melibatkan rekan-rekannya yang turut masuk dalam daftar tersebut. Dia menegaskan bahwa persoalan ini bakal dihadapinya seorang diri.

“Enggak usah teman-teman saya dilibatin. Cuma hanya karena dia bantu saya videoin, bapak panggil. Dan teman saya hanya menerima senso, bapak panggil. Terus harus kayak gimana Pak? Limpahin kesalahan semua ke saya saja, enggak usah ke teman-teman saya," ujarnya.