HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sandi Butar Butar Dorong Penegak Hukum Periksa Pejabat Damkar Usai Ungkap Kerusakan Alat Kerja

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |13:41 WIB
Sandi Butar Butar Dorong Penegak Hukum Periksa Pejabat Damkar Usai Ungkap Kerusakan Alat Kerja
Sandi Butar Butar bongkar kerusakan alat kerja Damkar Depok (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Petugas Damkar UPT Cimanggis, Kota Depok, Sandi Butar Butar rampung menjalani pembinaan dan dimintai klarifikasi oleh Kepala UPT Damkar Cimanggis, Kota Depok, Selasa (23/7/2024).

Dia pun mendorong aparat penegak hukum (APH) memeriksa para pejabat Dinas Damkar Kota Depok, usai dirinya membuat video yang mengungkap adanya kerusakan sejumlah alat kerjanya yang belum dilakukan perbaikan.

"Untuk Kepala Bidang Sarpas, tolong, saya ingin APH periksa. Kepala Bidang Operasional sama Kepala BKSDM," kata Sandi kepada wartawan.

Menurutnya, apa yang disampaikan dalam video tersebut, semua sesuai dengan fakta di lapangan yang ada. Bahkan, sudah seringkali masyarakat memprotes kepada UPT-nya.

"Kan selama ini kita bekerja. Masyarakat sendiri yang menilai. Kita dengan barang seadanya, barang rusak juga kita akal-akalin," ujarnya.

