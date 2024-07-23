Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sandi Desak Pejabat Damkar Depok Diperiksa: Anggaran Turun Namun Alat Rusak Diakal-akalin!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |13:48 WIB
Sandi Desak Pejabat Damkar Depok Diperiksa: Anggaran Turun Namun Alat Rusak Diakal-akalin!
Sandi Desak Periksa Pejabat Damkar Depok/Foto: Okezone
DEPOK - Sandi Butar Butar, petugas Damkar UPT Cimanggis, Kota Depok mendesak aparat penegak hukum, memeriksa para pejabat Dinas Damkar Kota Depok.

Diketahui, video yang dibuat Sandi kini viral di tengah masyarakat.Permintaan Sandi kepada aparat penegak hukum ini disampaikan Sandi usai menjalani pembinaan dan dimintai klarifikasi oleh Kepala UPT Damkar Cimanggis, Kota Depok, Selasa (23/7/2024).

"Untuk Kepala Bidang Sarpas, tolong, saya ingin APH periksa. Kepala Bidang Operasional sama Kepala BKSDM," kata Sandi kepada wartawan.

Sandi menegaskan, apa yang disampaikan dalam video tersebut, semua sesuai dengan fakta di lapangan yang ada. Bahkan, sudah seringkali masyarakat memprotes kepada UPT-nya. 

Oleh karena itu, irinya membuat video yang mengungkap adanya kerusakan sejumlah alat kerjanya yang belum dilakukan perbaikan.

"Kan selama ini kita bekerja. Masyarakat sendiri yang menilai. Kita dengan barang seadanya, barang rusak juga kita akal-akalin," ujar Sandi.

Halaman:
1 2
      
