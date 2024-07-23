Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Amankan Demo BEM SI, Anggota Polres Jakpus Matanya Terluka Kena Batu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |13:49 WIB
Amankan Demo BEM SI, Anggota Polres Jakpus Matanya Terluka Kena Batu
Demo BEM SI kritik 10 tahun pemerintahan Jokowi (Foto: Irfan Maruf)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Polres Metro Jakarta Pusat terluka di bagian mata saat mengamankan demonstrasi mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin, (22/7/2024) malam. Petugas terkena lemparan batu dari pedemo.

"Ada yang terluka kena lemparan batu, luka di bagian mata sebelah kanan," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan, Selasa (23/7/2024).

Kericuhan terjadi usai massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dipukul mundur oleh polisi dalam aksi unjuk rasa 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahasiswa menyampaikan 12 tuntutan, salah satunya terkait penolakan dwifungsi TNI-Polri.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa awalnya mencoba menarik barikade beton dan berhasil menjatuhkan satu beton. Mereka kemudian membakar satu ban dan spanduk

Polisi mengimbau agar massa aksi membubarkan diri karena telah melewati waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, polisi langsung menyemprotkan air menggunakan water cannon. Dilanjutkan dengan memukul mundur perlahan massa demonstran.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui mahasiswa yang berunjuk rasa. Jika Jokowi absen, mereka berharap bisa menemui perwakilannya.

Halaman: 1 2
1 2
      
