HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran SDN 01 Pondok Bambu Jaktim, Korban Jiwa Nihil

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |14:03 WIB
Kebakaran SDN 01 Pondok Bambu Jaktim, Korban Jiwa Nihil
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda SDN 01 Pondok Bambu, Jalan Gading II, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (23/7/2024) siang. Korban jiwa nihil.

"Untuk korban jiwa maupun luka saat ini nihil,” kata Kadis Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2024).

Ia memastikan tak ada korban jiwa akibat kebakaran itu. Sebanyak 500 jiwa terdiri dari guru dan siswa-siswi berhasil dievakuasi.

“Jiwa terselamatkan siswa dan guru karyawan 500 jiwa,” ujarnya.

Sebelumnya, kebakaran melanda bangunan SDN 01 Pondok Bambu, Jalan Gading II Jalan H Kavling RT5/RW11, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kebakaran menjalar ke 18 ruang kelas yang ada di sekolah tersebut.

