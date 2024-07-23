Tinjau Ujicoba Makan Bergizi Gratis di Bogor, Gibran: Anggarannya Rp14.900 per Anak

BOGOR - Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka meninjau pilot project program makan bergizi gratis di SDN 2 dan SDN 3 Sentul, Kabupaten Bogor. Hal ini sekaligus sebagai klarifikasi bahwa anggaran dipotong hingga Rp 7.500 tidak benar.

"Untuk menu hari ini cost-nya itu Rp 14.900, ada nasi, ayam, sayur, buah-buahan san susu. Ini juga sekaligus mengklarifikasi bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp 7.500 itu tidak benar. Jadi untuk anak-anak kita, untuk para generasi penerus kita tidak boleh pelit. Jadi hari ini Rp 14.900," kata Gibram kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Kata dia, makan bergizi gratis ini sedianya akan diuji coba hingga bulan Oktober 2024 dengan menu berbeda-beda. Pihaknya juga ingin mendapatkan masukan terkait program ini baik dari anak-anak, orang tua, guru, komite hingga ahli gizi.

"Jadi nanti kalau ada yang kurang atau perlu dievaluasi, akan kita follow up," ungkapnya.