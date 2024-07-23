Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tinjau Ujicoba Makan Bergizi Gratis di Bogor, Gibran: Anggarannya Rp14.900 per Anak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |14:12 WIB
Tinjau Ujicoba Makan Bergizi Gratis di Bogor, Gibran: Anggarannya Rp14.900 per Anak
BOGOR - Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka meninjau pilot project program makan bergizi gratis di SDN 2 dan SDN 3 Sentul, Kabupaten Bogor. Hal ini sekaligus sebagai klarifikasi bahwa anggaran dipotong hingga Rp 7.500 tidak benar.

"Untuk menu hari ini cost-nya itu Rp 14.900, ada nasi, ayam, sayur, buah-buahan san susu. Ini juga sekaligus mengklarifikasi bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp 7.500 itu tidak benar. Jadi untuk anak-anak kita, untuk para generasi penerus kita tidak boleh pelit. Jadi hari ini Rp 14.900," kata Gibram kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Kata dia, makan bergizi gratis ini sedianya akan diuji coba hingga bulan Oktober 2024 dengan menu berbeda-beda. Pihaknya juga ingin mendapatkan masukan terkait program ini baik dari anak-anak, orang tua, guru, komite hingga ahli gizi.

"Jadi nanti kalau ada yang kurang atau perlu dievaluasi, akan kita follow up," ungkapnya.

Berita Terkait
BGN: Batas Kapasitas Produksi Harian SPPG 3.000 Porsi per Hari
BGN Minta Semua SPPG Wajib Patuhi Tata Kelola Program MBG 
BGN: Prabowo Optimistis Target 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG Tercapai
Para Tergugat Mangkir, Sidang Gugatan Ijazah Gibran Ditunda Pekan Depan
Sidang Gugatan Ijazah SMA Gibran Kembali Digelar Hari Ini
Aturan Diperketat, BGN Minta SPPG Tak Boleh Berdekatan dengan TPA
