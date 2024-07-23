Survei Poltracking Pilbup Bogor 2024: Jaro Ade Unggul, Iwan Setiawan dan Elly Yasin Mengekor

BOGOR - Calon bupati Bogor Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade kembali unggul dalam hasil survei Pilkada Kabupaten Bogor 2024.

“Hasil survei yang kami lakukan, popularitas dan elektabilitas bapak Jaro Ade jauh meninggalkan lawannya,” ujar Program Director Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi melalui rilis resmi yang diterima Okezone, Selasa (23/7/2024).

Hasil survei yang dilakukan Poltracking mulai dari 7 sampai 15 Juli 2024 angka elektabilitas dan popularitas Jaro Ade meunjukan hasil yang cukup siginifak.

Poltracking Indonesia mensimulasikan empat nama calon bupati Bogor jika bertarung dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Bogor 2024. Jaro Ade mendapatkan elektabilitas tertinggi diangka 49.0%, disusul Elly Rachmat Yasin mendapatkan 26.6%.

“Kemudian di urutan ketiga ada Iwan Setiawan dengan nilai 19.8%, lalu ada rivalnya yang juga dari partai Gerindra yakni Rudy Susmanto mendapatkan nilai 2.3%,” ujar Masduri.

Tidak lupa, Masduri selaku Program Director Poltracking Indonesia mensimulasikan jika keempat calon tersebut bertarung dalam perebutan kursi nomor satu di Kabupaten Bogor.

Hasilnya pun, Jaro Ade tetap jauh lebih unggul dibanding pesaingnya tiga kandidat yang saat ini tengah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Kabupaten Bogor.

“Simulasi yang kami lakukan jika empat bakal calon bupati Bogor ini mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Bogor, bapak Jaro Ade tetap di posisi paling tinggi,” tutur Masduri.

Poltracking Indonesia mendemosntrasikan jika Jaro Ade, Iwan Setiawan, Rudy Susmanto maju dalam Pilkada Kabupaten Bogor.