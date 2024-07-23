4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol Japek, Bagian Depan Truk Ringsek

Bagian depan truk ringsek usai alami kecelakaan beruntun di Tol Japek (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Sebanyak empat kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di KM 44 Tol Jakarta-Cikampek siang tadi. Polisi mengungkapkan peristiwa itu terjadi lantaran kurang antisipasi dari pengendara truk.

Dari video yang dilihat, Selasa (23/7/2024), terlihat kendaraan truk sudah dalam keadaan ringsek. Kondisi lalu lintas pun macet.

Terpisah, Kainduk PJR Cikampek, Kompol Deny Yuda mengatakan insiden itu terjadi pada siang tadi sekira pukul 12.45 WIB di KM 44.

“Betul (ada 4 kendaraan kecelakaan), info awal sekitar pukul 12.45 WIB. Kendaraan truk kurang antisipasi karena ada perlambatan kendaraan roda empat di depannya sehingga tabrakan di KM44.850,” kata dia kepada wartawan.

Ia menuturkan, adanya kurang antisipasi, satu unit truk melakukan pengereman mendadak sehingga terjadi kecelakaan.

“Pengakuan pengemudi ada perlambatan kecepatan di depan, lalin ramai sehingga mengerem namun kendaraan dibelakang juga kurang antisipasi sehingga terjadi tabrakan di lokasi,” ujarnya.