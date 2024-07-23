Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol Japek, Bagian Depan Truk Ringsek

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |15:25 WIB
4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol Japek, Bagian Depan Truk Ringsek
Bagian depan truk ringsek usai alami kecelakaan beruntun di Tol Japek (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak empat kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di KM 44 Tol Jakarta-Cikampek siang tadi. Polisi mengungkapkan peristiwa itu terjadi lantaran kurang antisipasi dari pengendara truk.

Dari video yang dilihat, Selasa (23/7/2024), terlihat kendaraan truk sudah dalam keadaan ringsek. Kondisi lalu lintas pun macet.

Terpisah, Kainduk PJR Cikampek, Kompol Deny Yuda mengatakan insiden itu terjadi pada siang tadi sekira pukul 12.45 WIB di KM 44.

“Betul (ada 4 kendaraan kecelakaan), info awal sekitar pukul 12.45 WIB. Kendaraan truk kurang antisipasi karena ada perlambatan kendaraan roda empat di depannya sehingga tabrakan di KM44.850,” kata dia kepada wartawan.

Ia menuturkan, adanya kurang antisipasi, satu unit truk melakukan pengereman mendadak sehingga terjadi kecelakaan.

“Pengakuan pengemudi ada perlambatan kecepatan di depan, lalin ramai sehingga mengerem namun kendaraan dibelakang juga kurang antisipasi sehingga terjadi tabrakan di lokasi,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/338/3145847/kecelakaan-87UL_large.jpg
3 Kendaraan Kecelakaan Beruntun, Tabrak Separator Transjakarta di Rasuna Said Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/608/3143580/kecelakaan-KuTx_large.jpg
Tabrakan Beruntun, Sopir Minibus Tewas Tertimpa Truk Tronton dan 11 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/338/3135936/kecelakaan_beruntun_di_slipi_akibat_truk_rem_blong-dMSk_large.jpg
Kecelakaan Beruntun Truk Rem Blong di Slipi, 4 Mobil Ringsek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/338/3130442/kecelakaan-3C9k_large.jpg
Mobil Livina Ringsek Tabrakan Beruntun dengan Truk di Tol Cijago Depok, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/338/3111106/kecelakaan-IFju_large.jpg
Pilu Kakak Beradik, Niat Pergi Kerja Jadi Korban Tewas Kecelakaan Beruntun di GT Ciawi 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/525/3107824/kecelakaan-R3al_large.jpg
Kecelakaan Beruntun Angkot Tabrak Sejumlah Kendaraan di Garut, 9 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement