HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawanan Maling Potong 5 Kambing Milik Warga Bogor, Cuma Disisakan Jeroan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |18:46 WIB
Kawanan Maling Potong 5 Kambing Milik Warga Bogor, Cuma Disisakan Jeroan
A
A
A

BOGOR - Kawanan maling mencuri lima ekor kambing milik warga di RT 03 RW 02, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Sadisnya, maling tersebut memotong kambing tersebut di lokasi dan hanya meninggalkan jeroannya.

Menurut pemilik kambing, Unas (65) peristiwa itu baru diketahui sekira pukul 05.30 WIB pagi tadi. Ketika hendak memberi makan, lima ekor kambingnya sudah tidak berada di dalam kandang.

"Pagi-pagi mau diempanin teh, hah udah gak pada ada (kambingnya). Ngelongok pintunya (kandang)," kata Unas kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Di dalam kandang, terlihat hanya tersisa jeroan kambing yang beralaskan daun singkong. Melihat hal itu, Unas dan suaminya bernama Ulung (65) yang berprofesi sebagai tukang becak pun sangat terpukul.

Halaman:
1 2
      
