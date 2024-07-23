Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Driver Ojol Dipukuli dan Dilempari Batu oleh Seorang Wanita di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |19:10 WIB
Driver Ojol Dipukuli dan Dilempari Batu oleh Seorang Wanita di Bogor
Driver Ojol Dipukuli ODGJ
A
A
A

BOGOR – Seorang wanita Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) diamankan Dinas Sosial Kota Bogor, karena mengamuk di Jl KS Tubun, Kota Bogor, Jawa Barat.

Wanita tersebut memukul pengemudi ojek online (ojol) yang melintas dan melempari kendaraan dengan batu.

Kepala Tim Reaksi Cepat (TRC) Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bogor Agus Badar mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.00 WIB. Berawal dari laporan Satpol PP bahwa terdapat ODGJ yang sedang mengamuk di pinggir jalan.

"Satpol PP menelpon TRC, nah akhirnya tim menindaklanjuti ODGJ yang ada di lokasi di Jalan KS Tubun depan 9 Ambon kita evakuasi," kata Agus, Selasa (23/7/2024).

Dilaporkan, ODGJ tersebut mengamuk hingga sempat memukul pengemudi ojol yang melintas. Bahkan, juga sempat melempari kendaraan dengan batu.

"Ojol ditakol (dipukul). Langsung tim dari TRC menindaklanjuti dan mengevakuasi ODGJ. Kayaknya lagi lewat (ojol), informasinya lagi (nunggu) order karena kita tidak tahu, hanya laporan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
