Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Bocah 4,5 Tahun Hilang Misterius di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |20:07 WIB
Kronologi Bocah 4,5 Tahun Hilang Misterius di Bogor
Tim SAR mencari bocah 4,5 tahun yang hilang misterius do Bogor (Foto: BPBD Bogor)
A
A
A

BOGOR - Tim SAR gabungan masih mencari keberadaan anak perempuan bernama Keyra Yasmina berusia 4,5 tahun, yang dilaporkan hilang di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Berbagai upaya dilakukan tetapi belum membuahkan hasil.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan Keyra dilaporkan menghilang sejak Sabtu 20 Juli 2024. Awalnya, sekira pukul 11.00 WIB Keyra izin main ke ibunya.

"Pukul 11.30 WIB, ibunya sempat menanyakan posisi Keyra kepada keluarga rumah yang dituju karena jadwal ngaji," kata Adam, Selasa (23/7/2024).

Sang ibu mendapatkan informasi Keyra sudah pulang. Namun, karena belum sampai rumah ibunya khawatir dan langsung menghubungi semua keluarganya untuk mencari keberadaan Keyra.

"Setelah melakukan pencarian dibantu warga dan aparat setempat lalu ada saksi yang bilang bahwa terakhir melihat Keyra sedang istirahat di bawah pohon kurang lebih 30 meter jarak dari rumah dan diajak untuk pulang ke rumahnya namun Keyra menolak," tuturnya.

Kemudian pada pukul 13.00 WIB, keluarga melaporkan ke Polsek setempat dan pemerintahan setempat untuk dibantu pencarian Keyra.

Diperkirakan, Keyra masuk ke area selokan karena berjarak kurang lebih 20 meter antara selokan dan posisi pohon tempatnya terakhir terlihat. Tim SAR pun berupaya melakukan pencarian di sekitar lokasi.

"Ciri-cirinya rambut warnah hitam sebahu, baju berwarna hitam lengan panjang gambar beruang, celana legging berwarna abu, menggunakan anting, memakai sandal kodok warna hijau dan tinggi badan sekitar 120 sentimeter," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171022/orang_hilang-5aYN_large.jpg
Eko-Bima Ditemukan Usai Dikabarkan Hilang Pascademo, Ini Kata Lemkapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170890/orang_hilang-A7WP_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Polisi Pastikan Kondisi Eko-Bima Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170568/trunoyudo-TdxL_large.jpg
Polisi Buka Suara Soal Orang Hilang Pasca Demo Ricuh Akhir Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170554/yusril-FUaA_large.jpg
Yusril Sebut Bima Permana Putra, Orang Hilang yang Dilaporkan KontraS Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168195/orang_hilang-CVPS_large.jpg
KontraS Terima Laporan 10 Orang Hilang, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/519/3145947/kusnadi-fqkn_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ternyata Pergi Berobat ke Madura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement