Kronologi Bocah 4,5 Tahun Hilang Misterius di Bogor

BOGOR - Tim SAR gabungan masih mencari keberadaan anak perempuan bernama Keyra Yasmina berusia 4,5 tahun, yang dilaporkan hilang di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Berbagai upaya dilakukan tetapi belum membuahkan hasil.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan Keyra dilaporkan menghilang sejak Sabtu 20 Juli 2024. Awalnya, sekira pukul 11.00 WIB Keyra izin main ke ibunya.

"Pukul 11.30 WIB, ibunya sempat menanyakan posisi Keyra kepada keluarga rumah yang dituju karena jadwal ngaji," kata Adam, Selasa (23/7/2024).

Sang ibu mendapatkan informasi Keyra sudah pulang. Namun, karena belum sampai rumah ibunya khawatir dan langsung menghubungi semua keluarganya untuk mencari keberadaan Keyra.

"Setelah melakukan pencarian dibantu warga dan aparat setempat lalu ada saksi yang bilang bahwa terakhir melihat Keyra sedang istirahat di bawah pohon kurang lebih 30 meter jarak dari rumah dan diajak untuk pulang ke rumahnya namun Keyra menolak," tuturnya.

Kemudian pada pukul 13.00 WIB, keluarga melaporkan ke Polsek setempat dan pemerintahan setempat untuk dibantu pencarian Keyra.

Diperkirakan, Keyra masuk ke area selokan karena berjarak kurang lebih 20 meter antara selokan dan posisi pohon tempatnya terakhir terlihat. Tim SAR pun berupaya melakukan pencarian di sekitar lokasi.

"Ciri-cirinya rambut warnah hitam sebahu, baju berwarna hitam lengan panjang gambar beruang, celana legging berwarna abu, menggunakan anting, memakai sandal kodok warna hijau dan tinggi badan sekitar 120 sentimeter," tambahnya.