INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Ajak PKB-Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo, Syaikhu : PKS Jangan Ditinggal Sendirian

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |00:45 WIB
Gerindra Ajak PKB-Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo, Syaikhu : PKS Jangan Ditinggal Sendirian
Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Harlah ke-26 PKB (MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meminta ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga turut mengajak partainya diikutsertakan gabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Hal itu diungkapkan Syaikhu ketika memberikan sambutan di acara Hari Lahir (Harlah) PKB ke-26 di JCC Jakarta, Selasa (23/7/2024).

"Saya kira untuk Pak Dasco khususnya Gerindra Ajak-ajaklah PKS. Jangan cuma sekedar ngajak Nasdem dan PKB, PKS ditinggalkan sendirian," kata Syaikhu dalam pidatonya.

Dia juga menyinggung soal pilkada 2024 khusus di DKI Jakarta. Menurutnya bila Gerindra telah sukses di Pilpres 2024, alangkah baiknya Pilgub DKI bisa menjadi kemenangan PKS.

 BACA JUGA:

"Mohon izin pak Dasco kita nampaknya dalam kehidupan berpolitik perlu membangun tadi kebersamaan di seluruh Jakarta. Alhamdulillah kita dapat Presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra Maka berikanlah untuk DKI untuk PKS pak," katanya.

Bukan tanpa sebab, Presiden PKS secara terang-terangan mengutarakan hal itu, pasalnya dalam kesempatan yang sama Dasco secara langsung mengajak PKB untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto periode 2024-2029.

Halaman:
1 2
      
