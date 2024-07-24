Yenny Wahid Sebut Dunia Butuh Pemimpin seperti Paus Fransiskus

JAKARTA - Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid menyebut saat ini dunia membutuhkan pemimpin seperti Paus Fransiskus yang mencintai seluruh umat manusia. Pasalnya, saat ini dunia sedang mengalami banyak konflik yang mengakibatkan orang-orang tidak berdosa menjadi korban.

Yenny pun mengungkapkan pengalamannya ketika bertemu Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia. Dia mengatakan Paus merupakan sosok istimewa, penuh kasih sayang kepada semua umat.

Sementara diketahui, Paus Fransiskus akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024. Sebelumnya, kunjungan terakhir pimpinan tertinggi umat Katolik ke Indonesia dilakukan tahun 1989 oleh Paus Yohanes Paulus II. Selanjutnya, Paus Paulus VI juga pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 1970.

“Paus Fransiskus sendiri memang orang yang sangat istimewa, bukan karena beliau adalah pemimpin dari tahta Suci Vatikan, bukan beliau karena beliau adalah seorang pemimpin negara, tetapi juga karena memang sosok yang penuh dengan compassion. Dan dunia pasti ada saat ini membutuhkan sosok yang semacam itu,” kata Yennu dalam dialog antar umat beragama secara virtual, Selasa (23/7/2024) malam.

Pada kesempatan itu, Yenny mengatakan bahwa saat ini dunia sedang mengalami banyak konflik. Bahkan, saat ini dunia yang dulunya cenderung kelihatan aman-aman saja kini begitu banyak gejolak. Dia juga mengatakan dunia yang multipolar saat ini menyebabkan munculnya banyak kekuatan-kekuatan baru, tidak jarang kemudian tercipta konflik.

“Belum lagi challenge atau tantangan yang terjadi pada seluruh umat manusia apapun latar belakang agamanya, yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, automation misalnya, robotik dan lain sebagainya. Kemudian membuat pekerjaan banyak hilang, orang jadi gelisah, orang kemudian kehilangan sikap kemanusiaannya karena mementingkan dirinya sendiri karena perutnya lapar,” ujarnya.