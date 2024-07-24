Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lewat Pantun, PKS Ajak Cak Imin dan PKB Dukung Anies-Sohibul Iman di Pilgub DKI

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |05:18 WIB
Lewat Pantun, PKS Ajak Cak Imin dan PKB Dukung Anies-Sohibul Iman di Pilgub DKI
Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Harlah ke-26 PKB (MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengajak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024.

Ajakan itu disampaikan Syaikhu saat memberi sambutan di acara Harlah ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024) malam.

Mulanya, Syaikhu menyampaikan bahwa kebersamaan antara PKB dan PKS tidak boleh berhenti pada Pilpres 2024, tapi dilanjutkan ke Pilkada Serentak 2024.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
