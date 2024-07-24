Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin Minta UU Omnibus Law Dikaji Ulang, Apakah Sesuai dengan Ideologi Pancasila

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |03:29 WIB
Cak Imin Minta UU Omnibus Law Dikaji Ulang, Apakah Sesuai dengan Ideologi Pancasila
Mukernas PKB (MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta agar undang-undang (UU) dalam Omnibus Law agar dikaji ulang apakah selaras dengan ideologi Pancasila atau tidak.

“Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam Omnibus Law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila. Di situlah yang disebut komitmen dan keistikomahan kita di dalam menjaga pilar,” kata Cak Imin dalam pembukaan Harlah ke-26 dan Mukernas PKB di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Dia menegaskan jika UU tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila maka bangsa ini akan terombang-ambing oleh kekuatan global. Serta membawa ekonomi Indonesia ke hal yang tidak pasti.

 BACA JUGA:

"Sementara kita tidak punya pijakan, sehingga pada detik ini kita menyaksikan hari ini dan ke depan bangsa kita adalah bangsa konsumen yang hanya menikmati pertumbuhan ekonomi negara lain. Sementara kita mengunyah-ngunyah potensi ekonomi kita," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
