Hasto Ngaku Tak Terlibat Korupsi DJKA : Saya Bukan Konsultan Kereta Api

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang sedang disidik KPK.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat pekan lalu untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

"Bisa kami pastikan bahwa enggak ada persoalan terkait dengan masalah kereta api, saya juga bukan konsultan perusahaan kereta api, ya profesi saya sebelum gabung ke partai memang konsultan," kata Hasto di Hotel Seruni, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Hasto menyatakan siap memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Menurutnya, panggilan dirinya terkait kasus hukum itu merupakan sebuah ujian.

"Bagi kami ini bagian dari ujian-ujian partai, karena kami juga digerakkan oleh nilai ideologi moral dan etika di dalam berpartai. Itu tetap, sehingga saya akan memenuhi panggilan itu," terang Hasto.

(Salman Mardira)