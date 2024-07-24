Jadi Tuan Rumah Forum Parlemen Pasifik, Ketua DPR Bakal Bawa Isu Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA - DPR RI kembali menggelar penyelenggaraan sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Sebagai tuan rumah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, pihaknya akan membawa isu penting untuk dibahas, salah satunya pembangunan berkelanjutan.

“Kami juga akan membawa berbagai isu penting untuk dibahas dalam forum salah satunya terkait pembangunan berkelanjutan,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (23/7/2024).

Lebih lanjut, Puan berkata, forum ini menjadi simbol komitmen Indonesia dalam membangun kerjasama dan kemitraan strategis dengan negara-negara Pasifik.

“Lewat pertemuan ini, saya berharap kerja sama yang telah dibangun sejak pertemuan IPPP pertama tahun 2018 dapat dilanjutkan,” urai Puan.

Oleh karena itu, Puan mengajak semua pihak untuk ambil perananan dalam penyelenggaraan forum IPPP ini. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat demi suksesnya penyelenggaraan Sidang ke-2 IPPP yang akan mengharumkan nama bangsa Indonesia.

“Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap menjadi mitra terpercaya dan berkontribusi aktif dalam membangun kawasan Pasifik yang maju dan berkelanjutan,” sebut Puan.

Diketahui, IPPP pertama dilaksanakan pada tahun 2018 oleh DPR RI. Puan berkata, tujuan forum IPPP dibentuk untuk membangun konektivitas antara DPR dengan parlemen negara-negara pasifik sebagai sesama negara kepulauan dalam berbagai kerja sama.

“Forum ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan di berbagai bidang, termasuk konektivitas dan maritim, dengan negara-negara di kawasan Pasifik,” tuturnya.