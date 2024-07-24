Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Besar M5,3 Guncang Kobagma Akibat Deformasi Batuan di Sesar Anjak Mamberamo

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |08:35 WIB
Gempa Besar M5,3 Guncang Kobagma Akibat Deformasi Batuan di Sesar Anjak Mamberamo
BMKG (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa besar dengan kekuatan M5,3 mengguncang Kobagma, Papua Pegunungan, Rabu (24/7/2024), pukul 07.22.09 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,0. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2.89° LS ; 139,34° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Pantai Timur, Sarmi, Papua, pada kedalaman 42 km.

 BACA JUGA:

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah yang dipicu deformasi batuan di zona Sesar Anjak Mamberamo. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan resminya.

 BACA JUGA:

Gempa bumi ini dirasakan di Genyem dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang) . Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 07.40 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180550/gempa-KkFn_large.jpg
Gempa M3,4 Guncang Wonosobo Jateng, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313/gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941/gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179939/gempa-uovh_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179882/gempa-7NIL_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179565/gempa-9Dp6_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,6 Guncang Cilacap Jawa Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement