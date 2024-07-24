Gempa Besar M5,3 Guncang Kobagma Akibat Deformasi Batuan di Sesar Anjak Mamberamo

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa besar dengan kekuatan M5,3 mengguncang Kobagma, Papua Pegunungan, Rabu (24/7/2024), pukul 07.22.09 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,0. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 2.89° LS ; 139,34° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Pantai Timur, Sarmi, Papua, pada kedalaman 42 km.

BACA JUGA:

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah yang dipicu deformasi batuan di zona Sesar Anjak Mamberamo. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam keterangan resminya.

BACA JUGA:

Gempa bumi ini dirasakan di Genyem dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang) . Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 07.40 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).