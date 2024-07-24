Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jenazah Mantan Wapres Hamzah Haz Akan Disholatkan di Masjid Miliknya di Bogor

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |10:41 WIB
Jenazah Mantan Wapres Hamzah Haz Akan Disholatkan di Masjid Miliknya di Bogor
Hamzah Haz (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI, Hamzah Haz meninggal dunia, Rabu (24/7/2024). Jenazah rencananya akan sholatkan di masjid miliknya di kawasan Bogor, Jawa Barat.

“Saat ini Almarhum sedang diproses dimandikan untuk  kemudian disholatkan di masjid milik beliau, Jl Nenas, Bogor,” tulis pesan yang diterima Okezone, Rabu (24/7/2024).

Hamzah Haz meninggal pada usia 84 tahun. Hamzah Haz lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 15 Februari 1940.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah wafat DR. KH. Hamzah Haz pada jam 09.30 di Klinik Tegalan,” imbuhnya.

Hamzah Haz menjabat Wapres mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang menjabat pada 2001 hingga 2004.

“Semoga Almarhum diampuni segala dosanya, diberikan Syafaat dari Rasulullah SAW dan pantas masuk Syurga-Nya. Kepada anak dan cucu Beliau beserta keluarga besar Bapak Hamzah Haz diberikan kesabaran dan keteguhan iman. Aamiin ya Rabb,” pungkas pesan tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179425/obituari-jWHG_large.jpg
Kabar Duka, Mantan Ketua PBHI Johnson Panjaitan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178760/anies_baswedan-FcV8_large.jpg
Kabar Duka, Ki Anom Suroto Dalang Legendaris Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176975/obituari-weVF_large.jpg
Kabar Duka, Bahauddin Thonti Anggota Wantim Partai Demokrat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847/gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/18/3172036/syeikh_abdul_aziz-Edvo_large.jpg
Syekh Abdul Aziz, Mufti Besar Arab Saudi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163639/igk_manila-J9Nm_large.jpg
Profil IGK Manila, Bapak Wushu yang Membawa Timnas Indonesia Raih Emas di SEA Games 1991
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement