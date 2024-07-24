Jenazah Mantan Wapres Hamzah Haz Akan Disholatkan di Masjid Miliknya di Bogor

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI, Hamzah Haz meninggal dunia, Rabu (24/7/2024). Jenazah rencananya akan sholatkan di masjid miliknya di kawasan Bogor, Jawa Barat.

“Saat ini Almarhum sedang diproses dimandikan untuk kemudian disholatkan di masjid milik beliau, Jl Nenas, Bogor,” tulis pesan yang diterima Okezone, Rabu (24/7/2024).

Hamzah Haz meninggal pada usia 84 tahun. Hamzah Haz lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 15 Februari 1940.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah wafat DR. KH. Hamzah Haz pada jam 09.30 di Klinik Tegalan,” imbuhnya.

Hamzah Haz menjabat Wapres mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang menjabat pada 2001 hingga 2004.

“Semoga Almarhum diampuni segala dosanya, diberikan Syafaat dari Rasulullah SAW dan pantas masuk Syurga-Nya. Kepada anak dan cucu Beliau beserta keluarga besar Bapak Hamzah Haz diberikan kesabaran dan keteguhan iman. Aamiin ya Rabb,” pungkas pesan tersebut.

(Arief Setyadi )