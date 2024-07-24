Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Hamzah Haz, Doyan Berorganisasi sejak Kecil hingga Jadi Orang Nomor 2 di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |10:55 WIB
Hamzah Haz (Foto: Setneg)
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI, Hamzah Haz meninggal dunia, pada Rabu (24/7/2024). Almarhum tutup usia pada usia 84 tahun. 

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah wafat DR. KH. Hamzah Haz pada jam 09.30 di Klinik Tegalan,” tulis pesan yang diterima Okezone.

Di dunia politik, Hamzah Haz sudah makan asam garam. Ia adalah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjabat sebagai Wapres mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang menjabat pada 2001 hingga 2004.

Hamzah Haz dan Megawati terpilih sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid yang saat itu posisinya dicopot MPR. Pasangan tersebut menjabat antara tahun 2001 – 2004.

Dikutip dari laman resmi PPP, Hamzah Haz sebelum menjadi Wapres merupakan Ketua PPP yang merupakan hasil penggabungan dari empat partai Islam semasa Orde Baru, yaitu PSII, Parmusi, NU, dan PERTI.

Hamzah Haz kelahiran Ketapang, Kalimantan barat, 15 Februari 1940. Politikus dari PPP dikarunia 12 orang anak yang terdiri dari 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan.

Saat remaja, ketertarikannya pada organisasi sudah terlihat bahkan saat masih di bangku SMP. Minat tersebut ia lanjutkan di setiap jenjang pendidikan yang ditempuh, terutama saat berada di bangku perkuliahan.

Hamzah Haz menempuh pendidikan SMP di Pontianak, Kalimantan Barat. Setelah itu, mantan Wakil Presiden ke-9 itu melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) dan lulus pada tahun 1961.

