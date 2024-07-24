Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Obituari Hamzah Haz: Dari PWNU Kalbar hingga Jabat Wapres

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |10:58 WIB
Obituari Hamzah Haz: Dari PWNU Kalbar hingga Jabat Wapres
Hamzah Haz (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Hamzah Haz merupakan mantan Wakil Presiden (Wapres) yang ke-9 RI. Dia menjadi pendamping Presiden ke-6 Megawati Soekarnoputri pada periode 2001-2004.

Hamza Haz lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 15 Februari 1940 silam. Hamzah Haz muda pernah menjadi wartawan setelah lulus dari SMEA di Pontianak.

Hamzah kemudian merantau dan melanjutkan pendidikannya di Akademi Koperasi Yogyakarta. Pada 1965, Hamzah kembali ke Pontianak dan memulai kuliah di Universitas Tanjungpura mengambil jurusan ekonomi perusahaan.

Karier politik Hamzah Haz dimulai pada 1971, dirinya pernah menjadi Wakil Ketua DPW Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Barat, setelah itu dia menjadi wakil rakyat bagi NU pada tahun itu juga.

Hamzah aktif bergerak menjadi anggota DPR bagi PPP serta menjadi pengurus penting PPP sampai akhirnya menjabat mejadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

Pada 1998, Hamzah Haz diangkat menjadi Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) oleh Presiden BJ Habibie. Setahun kemudian, Hamzah Haz mengundurkan diri atas desakan masyarakat agar pimpinan partai tidak menjabat menteri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173950/ppp-yB32_large.jpg
Menkum Teken SK Kepengurusan Mardiono, Agus Suparmanto Kandas Jadi Ketum PPP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173232/ppp-BMcj_large.jpg
PPP Kembali Terbelah, Kubu Agus Suparmanto Ungkap Kronologi Pemilihan Ketum Secara Aklamasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173207/ppp-tDTr_large.jpg
Mardiono Bukan Tinggalkan Area Muktamar PPP tapi Jenguk Korban Bentrokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173195/yusril-Z1Fp_large.jpg
Pemerintah Tidak Akan Intervensi Polemik Dualisme PPP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/340/3170684/mardiono-WoDF_large.jpg
Bursa Caketum PPP, Mardiono Dianggap Masih Layak Pimpin Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169929/ppp-xDsV_large.jpg
Mahkamah PPP: Mardiono Sudah Tidak Layak Pimpin Partai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement