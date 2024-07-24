Obituari Hamzah Haz: Dari PWNU Kalbar hingga Jabat Wapres

JAKARTA - Hamzah Haz merupakan mantan Wakil Presiden (Wapres) yang ke-9 RI. Dia menjadi pendamping Presiden ke-6 Megawati Soekarnoputri pada periode 2001-2004.

Hamza Haz lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 15 Februari 1940 silam. Hamzah Haz muda pernah menjadi wartawan setelah lulus dari SMEA di Pontianak.

Hamzah kemudian merantau dan melanjutkan pendidikannya di Akademi Koperasi Yogyakarta. Pada 1965, Hamzah kembali ke Pontianak dan memulai kuliah di Universitas Tanjungpura mengambil jurusan ekonomi perusahaan.

Karier politik Hamzah Haz dimulai pada 1971, dirinya pernah menjadi Wakil Ketua DPW Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Barat, setelah itu dia menjadi wakil rakyat bagi NU pada tahun itu juga.

Hamzah aktif bergerak menjadi anggota DPR bagi PPP serta menjadi pengurus penting PPP sampai akhirnya menjabat mejadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

Pada 1998, Hamzah Haz diangkat menjadi Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) oleh Presiden BJ Habibie. Setahun kemudian, Hamzah Haz mengundurkan diri atas desakan masyarakat agar pimpinan partai tidak menjabat menteri.