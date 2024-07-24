Jenazah Mantan Wapres Hamzah Haz Akan Dimakamkan di Bogor

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI, Hamzah Haz meninggal dunia, pada Rabu 24 Juli 2024, pukul 09.30 WIB. Jenazah Hamzah Haz akan dimakamkan di Bogor, Jawa Barat.

“Innalillahiwainnailaihi rojiun. Telah wafat DR KH Hamzah Haz,” kata Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha kepada Dok Okezone, Rabu (24/7/2024).

Tamliha mengatakan, Hamzah Haz meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Jenazah Hamzah Haz akan dibawa ke rumah duka di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur sebelum dimakamkan di Bogor.

Tamliha pun mengatakan jenazah Hamzah Haz akan dibawa untuk disalatkan di Masjid yang dibangun Hamzah Haz di Jalan Nenas, Bogor, Jawa Barat. Setelah itu, jenazah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Bogor.

“Di pemakaman keluarga di Bogor,” pungkasnya.

Diketahui, Hamzah Haz merupakan politisi PPP yang menjabat sebagai Wapres mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang menjabat pada 2001 hingga 2004.

Ia dan Megawati terpilih sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid yang saat itu posisinya dicopot oleh MPR. Kedua pasangan tersebut menjabat antara tahun 2001 – 2004.