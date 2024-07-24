Kisah Hamzah Haz Ganti Logo PPP Jadi Kakbah Usai Tahajud di Multazam

JAKARTA –Mantan Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz meninggal dunia pada hari ini, Rabu (24/7/2024).

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tersebut tutup usia di RSAPD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Saat ini jenazah sedang dibawa ke rumah duka, Jl. Tegalan, Mataraman, Jakarta Timur.

Di sisi lain, ada kisah menarik dari Hamzah Haz saat dirinya menggunakan Kakbah sebagai logo yang dipakai PPP hingga saat ini.

"Waktu saya jadi Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kemudian saya bertemu dengan Pak Habibie. Saya katakan, Pak, saya minta berhenti, saya gagal jadi Menteri,” ujar Hamzah Haz saat Muktamar PPP, Minggu, 20 Desember 2020.

“Lalu Pak habibie menjawab, Bapak bicara apa dengan saya. Jadi dia kaget juga. Jadi saya katakan saya minta berhenti, mengapa Bapak berhenti? Saya meminta kepada Pak Ginanjar Menko Ekonomi apa yang jadi program Pak hamzah penuhi semua, mengapa mau berhenti?," ujar Hamzah mengutip perkataan Habibie kala itu

Dirinya mundur dari jabatan menteri agar ia dapat lebih fokus dalam mengurus partainya. Saat itu PPP diketahui sedang bertarung dengan sejumlah partai untuk meraih suara rakyat sebesar-besarnya dalam pemilu.

"Pak, ini kan reformasi semua ormas ini mendirikan partai dan yang dihadapi PPP bukan ringan-ringan ini, ada Gus Dur, Prof Amien Rais. Jadi saya merasa khawatir bahwa nanti PPP ini benar-benar yang dikatakan pepesan kosong itu," kenang Hamzah Haz.