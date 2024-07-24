Hamzah Haz Wakil Presiden Keberapa? Berikut Perjalanan Karier Almarhum

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Hamzah Haz meninggal dunia, meninggal dunia Rabu (24/7/2024). Lahir pada 15 Februari 1940, almarhum menjabat Wapres sejak 26 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004.

Hamzah juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 1998–2007. Hamzah Haz juga pernah menjabat pengurus Nahdlatul Ulama, menteri di era pemerintahan Presiden BJ Habibe.

Puncaknya saat dia menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia menggantikan Megawati Soekarnoputri yang saat itu naik jabatan menjadi Presiden menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid.

Dalam pemilihan Wakil Presiden yang dilakukan oleh 700 orang anggota MPR tersebut, Hamzah Haz berhasil unggul dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Akbar Tandjung. Hamzah juga pernah dicalonkan dicalonkan sebagai calon presiden PPP, berpasangan dengan Agum Gumelar sebagai calon wakil presiden, tetapi kalah.

Daftar Wakil Presiden RI dari Masa ke Masa

Wakil Presiden I (1945-1956) – Drs. Mohammad Hatta,

Tempat Lahir : Bukittinggi, Sumatera Barat,

Tanggal Lahir : Selasa, 12 Agustus 1902

Wakil Presiden II (1973-1978) – Sri Sultan Hamengkubuwana IX,

Tempat Lahir : Yogyakarta,

Tanggal Lahir : Jumat, 12 April 1912

Wakil Presiden III (1978-1983) – H. Adam Malik,

Tempat Lahir : Pematangsiantar, Sumatera Utara,

Tanggal Lahir : Kamis, 22 Juli 1917

Wakil Presiden IV (1983-1988) – Jenderal (Purn) Umar Wirahadikusumah,

Tempat Lahir : Situraja, Sumedang, Jawa Barat,

Tanggal Lahir : 10 Oktober 1924

Wakil Presiden V (1988–1993) – Letjend (Purn) Sudharmono, S.H.,

Tempat Lahir : Cerme, Gresik, Jawa Timur,

Tanggal Lahir : Sabtu, 12 Maret 1927

Wakil Presiden VI (1993-1998) – Jenderal (Purn) Try Sutrisno,

Tempat Lahir : Surabaya, Jawa Timur,

Tanggal Lahir : 15 November 1935

Wakil Presiden VII (14 Maret 1998 – 21 Mei 1998) – Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie,

Tempat Lahir : Pare-Pare,

Tanggal Lahir : Kamis, 25 Juni 1936

Wakil Presiden VIII (1999-2001) – Megawati Soekarnoputri,

Tempat Lahir : Yogyakarta,

Tanggal Lahir : Kamis, 23 Januari 1947