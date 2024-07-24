Sebelum Dimakamkan, Jenazah Eks Wapres Hamzah Haz Disemayamkan di Rumah Duka Matraman

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI, Hamzah Haz meninggal dunia, pada Rabu 24 Juli 2024, pukul 09.30 WIB. Sebelum dimakamkan, jenazah Hamzah Haz akan disemayamkan di rumah duka Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur.

Demikian dikatakan Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha kepada Okezone.

Menurut Tamliha, Hamzah Haz meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

“Innalillahiwainnailaihi rojiun. Telah wafat DR KH Hamzah Haz,” imbuhnya.

BACA JUGA: Jenazah Mantan Wapres Hamzah Haz Akan Dimakamkan di Bogor

Selanjutnya, kata Tamliha, jenazah Hamzah Haz akan dibawa untuk disholatkan di masjid yang dibangun Hamzah Haz di Jalan Nenas, Bogor, Jawa Barat. Setelah itu, jenazah akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Bogor.

“Di pemakaman keluarga di Bogor,” ujarnya.

Hamzah Haz merupakan politisi PPP yang menjabat sebagai Wapres mendampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang menjabat pada 2001 hingga 2004.

Ia dan Megawati terpilih sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid yang saat itu posisinya dicopot oleh MPR. Kedua pasangan tersebut menjabat antara tahun 2001 – 2004.