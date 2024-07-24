Hamzah Haz Disemayamkan di Rumah Duka di Matraman, Ratusan Pelayat Berdatangan

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz meninggal dunia pada Rabu (24/7/2024).

Jenazah saat ini di semayamkan di rumah duka yang berlokasi di Jalan Tegalan Nomor 27, Matraman, Jakarta Timur.

Pantauan Okezone di lokasi, almarhum Hamzah Haz masih berada rumah duka. Terlihat di lokasi, ambulans dari RSPAD. Sejumlah pelayat pun mulai berdatangan.

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz meninggal dunia. Kabar duka tersebut diakui oleh Politikus PPP Achmad Baidowi.

“Innalillahi wainna ilaihi roji’uuun. Telah wafat DR. KH. Hamzah Haz pada jam 09.30 di Klinik Tegalan,” kata pria yang akrab disapa Awiek, Rabu (24/7/2024).