Pelayat Berdatangan ke Rumah Duka Eks Wapres Hamzah Haz di Matraman

Rumah duka Hamzah Haz di Matraman, Jakarta Timur (Foto: Nur Khabibi)

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz meninggal dunia pada Rabu (24/7/2024). Jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Tegalan Nomor 27, Matraman, Jakarta Timur.

Pantauan Okezone, pada pukul 11.07 WIB, almarhum Hamzah Haz masih berada rumah duka. Sejumlah pelayat pun mulai berdatangan ke rumah duka. Selain itu, juga terlihat ambulans dari RSPAD siaga di lokasi.

Selain mantan Wapres, Hamzah Haz merupakan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kabar duka dibenarkan Politikus PPP Achmad Baidowi.

“Innalillahi wainna ilaihi roji’uuun. Telah wafat DR. KH. Hamzah Haz pada jam 09.30 di Klinik Tegalan,” kata pria yang akrab disapa Awiek ini kepada Okezone, Rabu (24/7/2024).

Ia mengatakan, saat ini almarhum sedang diproses dimandikan untuk kemudian disholatkan di masjid milik Hamzah Haz, Jalan Nenas, Bogor.

“Semoga Almarhum diampuni segala dosanya, diberikan Syafaat dari Rasulullah SAW dan pantas masuk SyurgaNya. Kepada anak dan cucu Beliau beserta keluarga besar Bapak Hamzah Haz diberikan kesabaran dan keteguhan iman. Amiiiin ya Rabb,” tuturnya.

(Arief Setyadi )