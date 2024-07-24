Hamzah Haz Meninggal, Mahfud MD: Kita Semua Akan Menyusul, Tinggal Gilirannya yang Berbeda

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengenang sosok Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz yang meninggal, hari ini, Rabu (24/7/2024).

Mantan Cawapres 2024 ini mengatakan Hamzah Haz merupakan sosok yang telah memberikan warna bagi mosaik perjuangan bangsa Indonesia. “Bapak Hamzah Haz, Wapres RI ke-9 wafat, hari ini, Rabu (24-7-24).

Semoga Almarhum mendapat surga-Nya. Beliau telah memberi warna bagi mosaik perjuangan bangsa Indonesia,” tulis Mahfud lewat akun media sosial Twitter (X) pribadinya. Mahfud juga memberikan pesan bahwa sebagai manusia tinggal menunggu giliran menyusul Hamzah Haz yang berpulang ke Rahmatullah.

Dia pun mengibaratkan bahwa manusia hanya tinggal menunggu waktu seperti menunggu bus, kereta, ataupun pesawat. “Kita semua akan menyusul, tinggal gilirannya yang berbeda-beda, ibarat menunggu giliran di halte bis atau di stasiun kereta atau menunggu nomer penerbangan pesawat di bandara.

Keberangkatan kita takkan terhindarkan, sebab kita ada karena dan untuk Allah Ta’ala dan kepada-Nya jua kita pasti akan kembali,” kata Mahfud. “Amal kita lah yang akan menentukan besarnya bekal dan kendaraan apa yang akan membawa kita ke akhirat. Selamat jalan, Pak Hamzah Haz. Innaa lillaah wa inna ilaihi raji'un,” tutupnya.

(Fahmi Firdaus )