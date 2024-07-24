Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hamzah Haz Meninggal, Mahfud MD: Kita Semua Akan Menyusul, Tinggal Gilirannya yang Berbeda

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |11:34 WIB
Hamzah Haz Meninggal, Mahfud MD: Kita Semua Akan Menyusul, Tinggal Gilirannya yang Berbeda
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengenang sosok Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz yang meninggal, hari ini, Rabu (24/7/2024).

Mantan Cawapres 2024 ini mengatakan Hamzah Haz merupakan sosok yang telah memberikan warna bagi mosaik perjuangan bangsa Indonesia. “Bapak Hamzah Haz, Wapres RI ke-9 wafat, hari ini, Rabu (24-7-24).

Semoga Almarhum mendapat surga-Nya. Beliau telah memberi warna bagi mosaik perjuangan bangsa Indonesia,” tulis Mahfud lewat akun media sosial Twitter (X) pribadinya. Mahfud juga memberikan pesan bahwa sebagai manusia tinggal menunggu giliran menyusul Hamzah Haz yang berpulang ke Rahmatullah.

Dia pun mengibaratkan bahwa manusia hanya tinggal menunggu waktu seperti menunggu bus, kereta, ataupun pesawat. “Kita semua akan menyusul, tinggal gilirannya yang berbeda-beda, ibarat menunggu giliran di halte bis atau di stasiun kereta atau menunggu nomer penerbangan pesawat di bandara.

Keberangkatan kita takkan terhindarkan, sebab kita ada karena dan untuk Allah Ta’ala dan kepada-Nya jua kita pasti akan kembali,” kata Mahfud. “Amal kita lah yang akan menentukan besarnya bekal dan kendaraan apa yang akan membawa kita ke akhirat. Selamat jalan, Pak Hamzah Haz. Innaa lillaah wa inna ilaihi raji'un,” tutupnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173838//kepala_bgn-aXQk_large.jpg
Kepala BGN Minta Maaf Cucu Mahfud MD Keracunan MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement