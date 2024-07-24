Karier Mentereng TNI (Purn) Budiman, Sosok Jenderal AD yang Hattrick Lulusan Terbaik Akmil, Seskoad dan Sesko TNI

JAKARTA - Karier mentereng TNI (Purn) Budiman, sosok Jenderal AD yang hattrick lulusan terbaik Akmil, Seskoad dan Sesko TNI.

Tentunya dia memiliki prestasi yang cukup baik. Serta berpengalaman dalam mengembankan tugasnya dalam menjaga keamanan negara Indonesia.

Berikut karier mentereng TNI (Purn) Budiman, sosok Jenderal AD yang hattrick lulusan terbaik Akmil, Seskoad dan Sesko TNI:

Tokoh militer yang juga berasal dari Sumedang adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) dr Budiman, Sp.BP-RE(K), MARS, MH. Purnawirawan TNI-AD yang lahir pada 17 Oktober 1964 di Sumedang ini terakhir menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia (Kapuskes TNI) pada 2021-2022.

Budiman merupakan lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karier TNI tahun 1988 dari satuan Kesehatan (CKM). Ia pernah menjabat sebagai Kapusrehab Kemhan (2020) dan Kapuskesad (2020-2021), sebelum diangkat menjadi Kapuskes TNI.

Jabatan strategis pernah dia emban, di antaranya Pangdam IV/Diponegoro (2009), Dankodiklat TNI AD (2010), Wakil KSAD (2011), Sekjen Kemhan (2013), hingga KSAD (2013). Tak hanya kariernya, riwayat pendidikan Jenderal Budiman di militer pun cukup membanggakan.