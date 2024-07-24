Ternyata Ini Penyebab Kenapa Marshel Widianto Diboikot Stasiun TV

JAKARTA - Ternyata ini penyebab kenapa Marshel Widianto diboikot stasiun TV menarik untuk diulas. Apalagi, namanya menjadi terkenal dikarenakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Tangerang Selatan (Tangsel) 2024.

Beberapa momen atau berita dia sebelumnya pun dibahas netizen. Termasuk mengenai Marshel diboikot oleh stasiun televisi. Lantas apa alasannya?

Ternyata ini penyebab kenapa Marshel Widianto diboikot stasiun TV yakni mendapatkan sentimen negatif usai keluar dari manajemen Denny Cagur.

Dia mengaku dirinya diboikot dan sudah mulai jarang tampil di televisi. Tak hanya itu, Marshel juga membenarkan bila dirinya dicap sebagai kacang lupa kulit.

Hal ini lantaran Marshel yang kerap menyepelekan aturan saat diundang di acara televisi hingga keluar dari management, Denny Cagur. Alhasil, Marshel memutuskan untuk tak ingin tampil di televisi selama beberapa waktu.

“Masalah dibanned di TV dan sebagainya, Iya memang, karena memang gua adalah orang yang sering telat,” kata Marshel dalam tayangan Intens Investigasi pada tahun 2023.

Selain itu, Marshel Widianto mengaku mau berubah lebih baik. Masalah star syndrome membuatnya belajar lagi dan siap lebih disiplin.

"Jadi akhirnya ini jadi momen gue juga untuk belajar lagi. Dan tapi lebih ke disiplin sajalah, akhirnya gue bisa menyimpulkan bahwa ini memang waktu gue untuk belajar. Jadi gitu, intinya jadi pembelajaran gue juga, karena memang ya itu banyaknya kerjaan akhirnya ada beberapa hal yang (kepotong)," tuturnya.