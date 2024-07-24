Jenazah Hamzah Haz Dimakamkan ke Bogor, Begini Situasinya

BOGOR - Rumah duka mantan Wakil Presiden Hamzah Haz yang berada di Jalan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, terlihat masih sepi.

Pantauan Okezone di lokasi, warga memasang bendera kuning di sudut-sudut rumah duka. Beberapa aparat TNI-Polri dan lainnya sudah berada di sekitar lokasi mempersiapkan kedatangan jenazah dari rumah duka yang berada di Jakarta.

Sejauh ini belum ada karangan bunga yang datang yang terpmpang di depan rumah duka. Sedianya, jenazah Hamzah Haz akan disolatkan di masjid yang tepat berada di samping rumah duka.

Sekadar diketahui, Wakil Presiden ke-9 RI, Hamzah Haz, meninggal dunia pada Rabu (24/7/2024) pukul 09.30 WIB. Hamzah Haz tutup usia pada usia 84 tahun.

Hamzah Haz menjabat wakil presiden pada 26 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Hamzah merupakan mantan ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 1998-2007.

(Fahmi Firdaus )