HOME NEWS NASIONAL

Kelakar Angela Tanoesoedibjo ke Cak Imin: Perindo Ini Adik Kecilnya PKB 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |15:06 WIB
Kelakar Angela Tanoesoedibjo ke Cak Imin: Perindo Ini Adik Kecilnya PKB 
Ketum PKB Cak Imin bersama Ketua Harian DPP Perindo Angela Tanoesoedibjo (foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Jajaran elite Partai Perindo melakukan silaturahmi ke kantor DPP PKB di Jakarta Pusat pada Rabu (24/7/2024). Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo sekaligus Ketua Desk Pilkada Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo mengakui telah menganggap PKB sebagai kakak kandung dari Perindo.

Hal itu disampaikan Angela usai menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bersama jajarannya. Dia lantas mengingat ketika acara Hari Lahir (Harlah) PKB ke-26 yang diselenggarakan pada Selasa 23 Juli 2024 di JCC Jakarta.

Dalam acara Harlah, perwakilan partai politik seperti Nasdem, PKS dan PPP menganggap PKB adanya kakak atau Adik. Sebab sebenarnya Perindo dan PKB yang merupakan partai nasionalis memiliki ikatan emosional seperti adik kakak.

"Kami sebagai adik ya kan, kalau kemarin di Harlah itu ada yang (Partai Politik ) mengaku sebagai Kakak, dan kami ini mungkin Adik kecil," kata Angela dalam konferensi pers di kantor PKB.

 

Halaman:
1 2
      
