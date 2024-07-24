Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hamzah Haz Wafat, Moeldoko Sebut Sosoknya Gigih Berjuang untuk Rakyat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |15:17 WIB
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengungkapkan bela sungkawanya yang mendalam atas wafatnya Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia. 

Moeldoko menilai Hamzah Haz merupakan seorang tokoh nasional yang telah banyak berkontribusi bagi bangsa dan negara.

"Hamzah Haz adalah sosok yang gigih berjuang untuk kepentingan rakyat dan komitmennya terhadap demokrasi patut dicontoh," ungkap Moeldoko di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

"Kita harus berterima kasih kepada jasa-jasa beliau terhadap bangsa ini,” tambahnya.

Moeldoko juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap agar mereka diberikan ketabahan dan kekuatan di masa sulit ini. “Semoga arwah almarhum diterima di sisi-Nya dan mendapatkan tempat terbaik di surga,” tambahnya.

Seperti yang diberitakan, Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 meninggal dunia pada Rabu (24/7) di usia 84 tahun. Rencana dari pihak keluarga, jenazah Hamzah Haz akan dikebumikan di Bogor.

(Qur'anul Hidayat)

      
