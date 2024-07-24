Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Besar M5,4 Guncang Kupang NTT, Ini Titik Lokasinya

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |15:21 WIB
Gempa Besar M5,4 Guncang Kupang NTT, Ini Titik Lokasinya
Gempa M5,4 guncang Kupang. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi gempa dengan kekuatan M5,4 mengguncang Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu 24 Juli 2023, pukul 15.09 WIB. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

                      

Sementara itu, pusat gempa berada di kedalaman 32 km. Gempa berada di 16 km Timur Laut Kupanh NTT, pada koordinat 10.10 Lintang Selatan – 123.73 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.4, 24-Jul-24 15:09:04 WIB, Lok:10.10 LS,123.73 BT (16 km TimurLaut KUPANG-NTT), Kedlmn:32 Km” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya. 

(Qur'anul Hidayat)

      
BMKG Gempa NTT Gempa Kupang Gempa
