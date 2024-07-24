Pansel Umumkan 236 Nama Lolos Tes Administrasi Capim, 8 Diantaranya Insan KPK

JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas telah mengumumkan nama-nama yang lolos tes administrasi pada Rabu (24/7/2024). Untuk Capim, sebanyak 236 dinyatakan lolos tes administrasi dan Dewas 146 orang.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahrdhika Sugiarto menyatakan, dari ratusan orang yang lolos tes administrasi Capim Lembaga Antirasuah, terdapat delapan orang yang merupakan insan KPK.

"Berdasarkan pengumuman yang telah disampaikan oleh Pansel Capim KPK, terkonfirmasi ada delapan insan KPK yang turut mendaftar sebagai capim KPK," kata Tessa saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (24/7/2024).

Berikut nama-namanya:



1. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak



2. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron



3. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan



4. Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa



5. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko