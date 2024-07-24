Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Upacara Pemakaman Hamzah Haz Dipimpin Menko Polhukam

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |15:30 WIB
Upacara Pemakaman Hamzah Haz Dipimpin Menko Polhukam
Menko Polhukam pimpin upacara pemakaman jenazah Hamzah Haz. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto akan memimpin upacara pemakaman jenazah Wakil Presiden ke-9 Indonesia, Hamzah Haz, Rabu (24/7/2024). Hamzah Haz rencananya bakal dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Cisarua, Bogor.

"Nanti upacara pemakaman akan dipimpin oleh pak Menko (Polhukam) dan dilaksanakan di pemaakaman di Bogor," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (24/7/2024) usai melayat ke rumah duka.


Adapun jenazah telah diserahkan oleh pihak keluarga kepada Pemerintah Indonesia. Jenazah diberangkatkan sekitar pukul 14.30 WIB usai disholatkan.

Penyerahan jenazah Hamzah Haz dilakukan oleh keluarga. Adapun yang menerima jenazah diwakilkan oleh Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung.

"Atas nama negara, bangsa, dan tentara nasional Indonesia menerima jenazah almarhum Haji Hamzah Haz selanjutnya jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakamannya di TPU Bogor untuk dimakamkan secara militer," kata Yuliot.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170497//prabowo-QbJ7_large.jpg
Prabowo Lantik Menko Polkam dan Menpora Siang Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170341//presiden_prabowo_subianto-XNhk_large.jpeg
Prabowo Siap Umumkan Menko Polkam Baru? Nama Djamari Chaniago Mencuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/337/3109554//menko_polkam_budi_gunawan-wzID_large.JPG
Indonesia-India Perkuat Kemitraan, Menkopolkam: Presiden Prabowo Buka Babak Baru Kerja Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement