Upacara Pemakaman Hamzah Haz Dipimpin Menko Polhukam

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto akan memimpin upacara pemakaman jenazah Wakil Presiden ke-9 Indonesia, Hamzah Haz, Rabu (24/7/2024). Hamzah Haz rencananya bakal dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Cisarua, Bogor.



"Nanti upacara pemakaman akan dipimpin oleh pak Menko (Polhukam) dan dilaksanakan di pemaakaman di Bogor," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (24/7/2024) usai melayat ke rumah duka.



Adapun jenazah telah diserahkan oleh pihak keluarga kepada Pemerintah Indonesia. Jenazah diberangkatkan sekitar pukul 14.30 WIB usai disholatkan.



Penyerahan jenazah Hamzah Haz dilakukan oleh keluarga. Adapun yang menerima jenazah diwakilkan oleh Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung.



"Atas nama negara, bangsa, dan tentara nasional Indonesia menerima jenazah almarhum Haji Hamzah Haz selanjutnya jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakamannya di TPU Bogor untuk dimakamkan secara militer," kata Yuliot.

(Qur'anul Hidayat)