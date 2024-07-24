Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1,6 Juta Tenaga Pendidik Belum Tersertifikasi, Komisi X DPR Khawatir Terjadi Krisis Guru

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |15:47 WIB
1,6 Juta Tenaga Pendidik Belum Tersertifikasi, Komisi X DPR Khawatir Terjadi Krisis Guru
Anggota Komisi X DPR RI, Nur Purnamasidi. (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, H.M. Nur Purnamasidi menyoroti potensi terjadinya krisis guru di Indonesia. Pasalnya, masih ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi sesuai dengan mandate UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU tersebut mengamanahkan, paling lambat tahun 2015, semua guru dalam jabatan wajib tersertifikasi, yang jumlahnya lebih dari 3 juta guru.

“Faktanya hingga sejak 2015 sampai dengan Juli 2024 atau 9 tahun sejak tenggat mandat UU 14/2005 berakhir, masih ada 1.6 juta guru yang belum juga tersertifikasi,” ucap Purnamasidi dalam keterangannya, Rabu (24/7/2024).

Dari data yang ada, lanjutnya, terdapat penurunan persentase guru bersrtifikat pendidik antara kurun waktu 2019 sampai dengan 2023, dari 46% menjadi 44%. Ditambah lagi, jumlah guru bersertifikat yang memasuki masa pensiun lebih besar dibandingkan kecepatan direktorat pendidikan profesi guru dalam mensertifikasi guru dalam jabatan di masa kurun waktu di atas.

“Akibatnya, proporsi jumlah guru yang tersertifikasi (memiliki kompetensi yang baik) dan memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah guru yang belum tersertifikasi dengan pendapatan jauh di bawah layak,” ucap dia.

Profesi guru sebagai tenaga pendidik, lanjutnya, mengalami penurunan nilai yang begitu drastis. Apalagi jika dibandingkan dengan profesi lainnya seperti tenaga kesehatan (nakes).

“Jika kondisi ini di biarkan, bukan tidak mungkin, di masa yang akan datang, minat menjadi guru akan mengalami penurunan yang drastis, dan pada titik tertentu kita akan mengalami ‘krisis guru’. Sesuatu yang mengancam pencapaian target Indonesia Emas Tahun 2045,” tukasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180588//garis_polisi-3gZt_large.jpg
Bangunan Ponpes Ambruk Lagi! DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Konstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180426//pemerintah-oEUt_large.jpg
Kejagung Kembalikan Rp13 Triliun ke Negara, Komisi III DPR: Patut Ditiru Penegak Hukum Lainnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180394//ketua_dpr_ri_puan_maharani-V7KO_large.jpg
Antisipasi Korban Online Scam, Ketua DPR Dorong Sistem Peringatan Dini bagi Pekerja Migran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180324//abu_bakar_baasyir_bertemu_dasco_di_dpr-ySR9_large.jpg
Abu Bakar Ba’asyir Bertemu Dasco di DPR, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180321//dpr_buka_peluang_bahas_alih_status_pppk_jadi_pns-kNVu_large.jpg
DPR Buka Peluang Bahas Alih Status PPPK Jadi PNS dalam Revisi UU ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180316//dasco-2IyF_large.jpg
Dasco Tegaskan Rahayu Saraswati Tetap Menjabat Pimpinan Komisi VII DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement