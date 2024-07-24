1,6 Juta Tenaga Pendidik Belum Tersertifikasi, Komisi X DPR Khawatir Terjadi Krisis Guru

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, H.M. Nur Purnamasidi menyoroti potensi terjadinya krisis guru di Indonesia. Pasalnya, masih ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi sesuai dengan mandate UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU tersebut mengamanahkan, paling lambat tahun 2015, semua guru dalam jabatan wajib tersertifikasi, yang jumlahnya lebih dari 3 juta guru.

“Faktanya hingga sejak 2015 sampai dengan Juli 2024 atau 9 tahun sejak tenggat mandat UU 14/2005 berakhir, masih ada 1.6 juta guru yang belum juga tersertifikasi,” ucap Purnamasidi dalam keterangannya, Rabu (24/7/2024).

Dari data yang ada, lanjutnya, terdapat penurunan persentase guru bersrtifikat pendidik antara kurun waktu 2019 sampai dengan 2023, dari 46% menjadi 44%. Ditambah lagi, jumlah guru bersertifikat yang memasuki masa pensiun lebih besar dibandingkan kecepatan direktorat pendidikan profesi guru dalam mensertifikasi guru dalam jabatan di masa kurun waktu di atas.

“Akibatnya, proporsi jumlah guru yang tersertifikasi (memiliki kompetensi yang baik) dan memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah guru yang belum tersertifikasi dengan pendapatan jauh di bawah layak,” ucap dia.

Profesi guru sebagai tenaga pendidik, lanjutnya, mengalami penurunan nilai yang begitu drastis. Apalagi jika dibandingkan dengan profesi lainnya seperti tenaga kesehatan (nakes).

“Jika kondisi ini di biarkan, bukan tidak mungkin, di masa yang akan datang, minat menjadi guru akan mengalami penurunan yang drastis, dan pada titik tertentu kita akan mengalami ‘krisis guru’. Sesuatu yang mengancam pencapaian target Indonesia Emas Tahun 2045,” tukasnya.