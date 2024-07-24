Hamzah Haz Wafat, Ketum PBNU: Pemimpin Gigih yang Memperjuangkan NU dan Indonesia

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berbelasungkawa atas wafatnya Wakil Presiden ke-9 RI, di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

"Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atas nama jam'iyah Nahdlatul Ulama, saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya KH Hamzah Haz, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-9," kata Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf dalam keterangannya, Rabu (24/7/2024).

Ia menilai, Hamzah Haz merupakan aktivis sekaligus pemimpin NU yang gigih selama masa hidupnya. Hamzah Haz dinilai kerap memperjuangkan NU dan bangsa Indonesia.

"Beliau adalah aktivis, pejuang, dan pemimpin Nahdlatul Ulama yang gigih sepanjang hidupnya untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama, memperjuangkan bangsa dan negara, sambungnya.