Mardiono Kenang Sosok Hamzah Haz yang Pernah Dijuluki Kamus APBN Berjalan

JAKARTA - Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono turut berduka atas meninggalnya Wakil Presiden ke-9 Indonesia, Hamzah Haz. Mardiono menyebut Hamzah Haz merupakan sosok yang berpihak terhadap kesejahteraan publik sehingga pernah dijuluki Kamus APBN Berjalan.



"Jadi semasa perjalanan karier beliau selalu memiliki keberpihakan bagaimana membangun kesejahteraan publik," kata Mardiono usai melayat ke rumah duka di Jalan Tegalan nomor 27, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (24/7/2024).



Salah satu kegigihannya untuk berpihak pada publik misalnya bagaimana APBN terfokus pada meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tak ayal, kata Mardiono, Hamzah Haz dijuluki sebagai Kamus APBN Berjalan.



"Amanah tiada hentinya beliau terus memperjuangkan itu, dan konsentrasi dulu beliau pernah dijuluki kalangan ekonom kalau beliau adalah Kamus APBN Berjalan," tuturnya.



Mardiono mewakili PPP juga menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya Hamzah Haz. PPP telah kehilangan orang yang menjadi teladan di mata kader.