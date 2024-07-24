Berduka Wafatnya Hamzah Haz, Megawati Kenang Momen saat Memimpin Indonesia Bersama

JAKARTA - Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri ikut berduka atas wafatnya Hamzah Haz, yang juga merupakan mantan wakilnya saat memimpin Bangsa Indonesia. Megawati pun mengenang kisah kebersamaanya saat itu.



Hal ini disampaikan Sekjen DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat melaporkan kabar Hamzah Haz tutup usia pada pagi tadi kepada Megawati.



"Ketika saya melapor ke ibu Mega, beliau sangat berduka dan bersedih kehilangan sahabat sejatinya yang bersama-sama ketika itu menangani krisis multidimensi," kata Hasto, Rabu (24/7/2024).



Dalam kesempatan itu, Hasto mengaku diceritakan oleh Megawati soal perjalanannya bersama almarhum yang ditetapkan oleh MPR RI menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Ada momen yang masih sangat diingat Megawati saat mengambil keputusan.



"Kalo saya mau mengambil keputusan, kalau sekiranya Pak Hamzah Haz tidak setuju, saya dikasih kode. Kodenya apa? Disepakati menjawil tangan ibu. Maka dalam beberapa kesempatan ketika ibu mau ambil keputusan, kalau ada kode dari Pak Hamzah Haz tersebut, maka rapat diskors dan kedua pemimpin berbicara," ujar Hasto mengisahkan cerita Megawati.