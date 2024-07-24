Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Gempa M5,4 di Kupang NTT Akibat Aktivitas Sesar Aktif

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |16:36 WIB
BMKG: Gempa M5,4 di Kupang NTT Akibat Aktivitas Sesar Aktif
Illustrasi Gempa bumi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkait gempa dengan kekuatan M5,4 yang mengguncang wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu 24 Juli 2024 pukul 15.09.04 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,1. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 10,34° LS ; 123,76° BT, atau tepatnya berlokasi di darat 24 km tenggara Kupang, Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 33 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan turun ( normal fault ),” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

 

