JK Sebut Hamzah Haz Tokoh Islam yang Cinta Masjid

JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengaku kehilangan sosok Hamzah Haz yang disebutnya sebagai pemimpin Islam yang mencintai masjid. JK melayat ke rumah duka Hamzah Haz di Jalan Tegalan 27 Matraman Jakarta Timur, Rabu (24/7/2024).

"Saya turut berduka, beliau ini orang masjid, jadi saya kehilangan orang yang rajin mencintai mesjid. Karena ini tokoh Islam yang baik, tenang dan punya pikiran-pikiran yang baik," kata JK.

JK melanjutkan, Hamzah Haz gemar berzikir dan punya kepemimpinan yang baik dengan penuh keislaman.

"Sosoknya itu orang berzikir memberikan arah dan juga kepemimpinan yang baik tapi penuh keislaman dengan cara Islam," katanya.

Selain itu, saat berpolitik, kata JK, almarhum juga memiliki tujuan untuk kemajuan bangsa. "Ya suatu etika, yang berpolitik dengan etika dengan tujuannya kemajuan bangsa ini, bukan tujuan apa-apa," katanya.

JK pun mengaku ikut mendukung almarhum saat masih di MPR, wapres dan ketua PPP.

"Ya saat awal beliau akan menjadi wapres saya ikut mendukung beliau di MPR. Ya beliau kalau enggak melaksanakan itu, baik sebagai wakil presiden, ketua partai yabg lama, ketua PPP yang cukup lama kan, itu dia pegang teguh itu," ucapnya.

(Qur'anul Hidayat)