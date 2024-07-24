Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

JK Sebut Hamzah Haz Tokoh Islam yang Cinta Masjid 

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |16:43 WIB
JK Sebut Hamzah Haz Tokoh Islam yang Cinta Masjid 
Jusuf Kalla melayat ke rumah duka Hamzah Haz. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengaku kehilangan sosok Hamzah Haz yang disebutnya sebagai pemimpin Islam yang mencintai masjid. JK melayat ke rumah duka Hamzah Haz di Jalan Tegalan 27 Matraman Jakarta Timur, Rabu (24/7/2024).

"Saya turut berduka, beliau ini orang masjid, jadi saya kehilangan orang yang rajin mencintai mesjid. Karena ini tokoh Islam yang baik, tenang dan punya pikiran-pikiran yang baik," kata JK.

JK melanjutkan, Hamzah Haz gemar berzikir dan punya kepemimpinan yang baik dengan penuh keislaman.

"Sosoknya itu orang berzikir memberikan arah dan juga kepemimpinan yang baik tapi penuh keislaman dengan cara Islam," katanya.

Selain itu, saat berpolitik, kata JK, almarhum juga memiliki tujuan untuk kemajuan bangsa. "Ya suatu etika, yang berpolitik dengan etika dengan tujuannya kemajuan bangsa ini, bukan tujuan apa-apa," katanya.

JK pun mengaku ikut mendukung almarhum saat masih di MPR, wapres dan ketua PPP. 

"Ya saat awal beliau akan menjadi wapres saya ikut mendukung beliau di MPR. Ya beliau kalau enggak melaksanakan itu, baik sebagai wakil presiden, ketua partai yabg lama, ketua PPP yang cukup lama kan, itu dia pegang teguh itu," ucapnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Obituari JK Jusuf Kalla Hamzah Haz
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176801//eks_menkumham-9BwU_large.jpg
Dibongkar Eks Menkumham, Silfester Matutina Ternyata Tak Pernah Minta Maaf ke JK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175726//silfester_matutina-LPt8_large.jpg
Silfester Matutina Bakal Ajukan PK Kedua Terkait Kasus Fitnah JK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175651//silfester_matutina-X7tr_large.jpg
Di Mana Silfester Matutina? Ini Kata Kuasa Hukumnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175269//halim-Nwn6_large.jpg
Harta Kekayaan Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla yang Jadi Tersangka Korupsi PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175440//riwayat_pendidikan-AP6q_large.jpg
Riwayat Pendidikan Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla yang Terseret Korupsi PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175046//cahyo-0PJT_large.jpg
Polri Cegah Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla ke Luar Negeri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement