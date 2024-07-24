Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saka Tatal Dikenal Pendiam di Mata Teman Masa Kecil

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |16:47 WIB
Saka Tatal Dikenal Pendiam di Mata Teman Masa Kecil
Adam, teman Saka Tatal (Foto: Tangkapan layar iNews TV)
CIREBON - Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Cirebon, Rabu (24/7/2024). Dukungan terhadap Saka Tatal pun terus mengalir.

Salah satunya dari kerabat atau teman masa kecil Saka Tatal. Mereka terlihat kompak saat hadir di PN Kota Cirebon dengan memakai hoodie atau sweter berwarna hitam bertuliskan 'Perkasa'.

"Perkasa ini kepanjangan dari Perjuangkan Keadilan Saka. Ini adalah sebuah bentuk dukungan dari rekan-rekan Saka," ucap salah satu kerabat Saka Tatal, Adam.

Adam bersama teman-teman lainnya mengaku sempat terkejut saat Saka Tatal pertama kali didakwa menjadi tersangka pembunuhan.

"Sangat kaget. Kok tiba tiba Saka dibawa, kenapa? Kan belum tahu pas awal-awal," akunya.

Adam meyakini, jika teman sejak kecilnya itu bukanlah pelaku pembunuhan Eky dan Vina di Cirebon pada 2016 silam.

"Kami yakin sejak 2016 bahwa Saka Tatal tidak melakukan pemerkosaan dan pembunuhan," katanya.

Adam menceritakan sosok Saka Tatal di mata para kerabatnya. Ia menyebut, Saka Tata merupakan sosok yang pendiam.

"Dibandingkan teman-teman lain kalau menurut saya Saka itu lebih pendiam, enggak banyak ngomong," ujarnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
