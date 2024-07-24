Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Dikabarkan Gelar Sidang Kabinet di IKN Akhir Bulan Ini, Kasetpres Buka Suara

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |17:08 WIB
Jokowi Dikabarkan Gelar Sidang Kabinet di IKN Akhir Bulan Ini, Kasetpres Buka Suara
Presiden Jokowi (Foto: Biro Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan menggelar sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada akhir bulan Juli 2024.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan, sedang merapikan dan mempersiapkan segala kebutuhan Presiden Jokowi saat berkunjung ke IKN.

"Itu nanti sedang kami rapikan semuanya. Untuk sidang kabinet mungkin itu bisa dijelaskan oleh Seskab. Yang jelas bapak presiden dalam waktu dekat ke sana (IKN)," kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Heru menambahkan, pihaknya hanya mempersiapkan kebutuhan Presiden untuk berkantor termasuk jika nantinya akan menggelar sidang. "Kalau saya, ada sidang kabinet atau tidak, kami sekretariat presiden mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk kebutuhan kantor di sana," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bakal kembali meninjau di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada akhir bulan nanti.  Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian PUPR telah menyiapkan segala kebutuhan untuk Presiden Jokowi dapat berkantor di IKN.

"Rencana tanggal 28 beliau (Presiden Jokowi) akan meresmikan tol dan meninjau. Kami bersama PUPR dan sekretariat presiden mempersiapkan segala kebutuhan untuk bapak presiden berkantor di IKN," kata Heru.

 

