INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Bangga Lihat Karya PYCH Binaan BIN saat Hari Anak Nasional 2024

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |17:33 WIB
Jokowi Bangga Lihat Karya PYCH Binaan BIN saat Hari Anak Nasional 2024
Jokowi di Papua saat HAN 2024
A
A
A

JAYAPURA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri peragaan busana karya desainer Papua Youth Creative Hub (PYCH) binaan Badan Intelijen Negara (BIN) saat peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2024, di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Selasa, 23 Juli 2024.

Jokowi terkesan dengan karya dan penampilan anak-anak Papua pada acara tersebut.  Salah satu pihak yang berjasa dalam mengembangkan kreativitas masyarakat di Papua adalah PYCH. Program binaan BIN itu terinspirasi dari misi Jokowi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dalam keterangan persnya melalui Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (24/7/2024), Jokowi turut mengomentari antusiasme anak-anak yang sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya anak yang ikut serta dalam pertunjukkan seni dan budaya tradisional pada acara HAN 2024.

“Kita melihat ke depan anak-anak ini harus betul-betul disiapkan. Tidak hanya pintar, tidak hanya pandai, tapi juga berwawasan dan berkarakter,” kata Jokowi.

Ribuan anak itu mengenakan busana adat Papua sambil melakukan tarian kolosal bertajuk “Tanah Kitorang”. Mereka terlihat sangat kompak saat memeragakan tarian berdasarkan tari asli Bumi Cenderawasih tersebut sehingga menghasilkan penampilan yang sangat menarik.

“Ini mungkin pertama kali puncak Hari Anak Nasional diadakan di Papua dan dilaksanakan secara besar-besaran dan anak-anak menikmati. Saya juga tidak mau memberikan pidato sambutan karena ini harinya anak-anak. Tempat anak-anak berinteraksi, bermain, bersenang-senang,” tutur Jokowi.

Penampilan anak-anak tersebut pun mencetak rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Tidak hanya tari kolosal, anak-anak lainnya dari berbagai daerah di Papua juga menampilkan parade baris berbaris sampai dengan marching band.

Kreativitas tersebut dinilai sebagai modal berharga bagi generasi muda di Papua untuk membangun daerahnya menjadi lebih maju ke depan. Jokowi pun berpesan agar pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat ikut mendukung anak-anak tersebut.

“Anak-anak ini memang kreatif-kreatif. Jadi, industri kreatif Indonesia itu dimulai dari anak-anak seperti yang tadi kita lihat. Tariannya kolosal dan anak-anak sangat menjiwai, ya DNA kita memang ada di situ,” ujar Jokowi.

 

