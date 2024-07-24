4 Mantan Pegawai KPK Lolos Tes Administrasi Calon Pimpinan

JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lolos tes administrasi. Untuk capim 236 orang dan dewas 146 orang dinyatakan lolos.

Dari dua ratusan nama yang lolos tes administrasi capim, terdapat nama-nama dari mantan pegawai KPK yang turut mendaftarkan diri. Mereka adalah, Airien Marttanti Kosnier dengan nomor pendaftaran O-PIM-KPK-24-0714-884, Giri Suprapdiono dengan nomor pendaftaran O-PIM-KPK-24-0626-428, Herry Muryanto dengan nomor pendaftaran O-PIM-KPK-24-0712-750, dan Hotman Tambunan dengan nomor pendaftaran O-PIM-KPK-24-0710-691.

Selain mantan pegawai, terdapat pula delapan insan KPK yang lolos tes administrasi capim, yakni Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak; Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron; Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan; dan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa.

Kemudian, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko; Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria; dan Fungsional Analisis Pemberantasan Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Anna Devi.