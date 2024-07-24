Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Effect, Gerindra Berpotensi Menangi Sejumlah Pilkada di Bumi Cendrawasih

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:52 WIB
Prabowo Effect, Gerindra Berpotensi Menangi Sejumlah Pilkada di Bumi Cendrawasih
Prabowo saat ke Papua/Tim Prabowo
A
A
A

JAKARTA  - Partai Gerindra berpotensi memenangi sejumlah Pilkada 2024 di Papua apabila mampu mengkapitalisasi ketokohan Prabowo Subianto dan secara cerdas mengkombinasikannya dangan faktor ketokohan kandidat lokal.

Demikian diutarakan Direktur Eksekutif Paramenter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno dalam diskusi Potret Politik dalam Pilkada Serentak di Tanah Papua di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

“Pelantikan Presiden Terpilih 20 Oktober 2024 akan mengubah konfigurasi politik di tingkat nasional dan akan berpengaruh hingga ke level lokal dalam Pilkada Serentak 27 November 2024,” ujar Adi.

“Pada saat itu bintang barunya adalah Prabowo Subianto. Adi menganalisa "Prabowo effect" akan berpengaruh signifikan terhadap preferensi politik para pemilih di Pilkada Seluruh Indonesia,” sambungnya.

Dikatakan Adi, dalam literatur Ilmu Politik, ada istilah "Honeymoon period" atau masa bulan madu dimana seorang presiden pada awal masa jabatannya mendapat dukungan luas dari rakyat maupun media, bahkan oleh pihak oposisi sekalipun.

"Honeymoon period atau masa bulan madu ini biasanya ditandai adanya harapan besar bahwa presiden baru akan membawa perubahan positif dan memenuhi janji-janji kampanye (high expectations). Di sisi lain tingkat pengawasan maupun kritik dari rakyat cenderung rendah (Low scrutiny)," kata Adi.

Prabowo Effect telah terkonfirmasi di berbagai survei seperti di Jakarta, Jawa Tengah, termasuk di Papua dan diyakini makin kuat setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

"Untuk menang, kepengurusan Partai Gerindra di setiap tingkatan mesti jeli mengkapitalisasi ketokohan Pak Prabowo sebagai media darling dan mengkombinasikannya dengan faktor ketokohan kandidat maupun kader potensial di tingkat lokal," kata Adi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement