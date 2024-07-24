Prabowo Effect, Gerindra Berpotensi Menangi Sejumlah Pilkada di Bumi Cendrawasih

JAKARTA - Partai Gerindra berpotensi memenangi sejumlah Pilkada 2024 di Papua apabila mampu mengkapitalisasi ketokohan Prabowo Subianto dan secara cerdas mengkombinasikannya dangan faktor ketokohan kandidat lokal.

Demikian diutarakan Direktur Eksekutif Paramenter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno dalam diskusi Potret Politik dalam Pilkada Serentak di Tanah Papua di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

“Pelantikan Presiden Terpilih 20 Oktober 2024 akan mengubah konfigurasi politik di tingkat nasional dan akan berpengaruh hingga ke level lokal dalam Pilkada Serentak 27 November 2024,” ujar Adi.

“Pada saat itu bintang barunya adalah Prabowo Subianto. Adi menganalisa "Prabowo effect" akan berpengaruh signifikan terhadap preferensi politik para pemilih di Pilkada Seluruh Indonesia,” sambungnya.

Dikatakan Adi, dalam literatur Ilmu Politik, ada istilah "Honeymoon period" atau masa bulan madu dimana seorang presiden pada awal masa jabatannya mendapat dukungan luas dari rakyat maupun media, bahkan oleh pihak oposisi sekalipun.

"Honeymoon period atau masa bulan madu ini biasanya ditandai adanya harapan besar bahwa presiden baru akan membawa perubahan positif dan memenuhi janji-janji kampanye (high expectations). Di sisi lain tingkat pengawasan maupun kritik dari rakyat cenderung rendah (Low scrutiny)," kata Adi.

Prabowo Effect telah terkonfirmasi di berbagai survei seperti di Jakarta, Jawa Tengah, termasuk di Papua dan diyakini makin kuat setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

"Untuk menang, kepengurusan Partai Gerindra di setiap tingkatan mesti jeli mengkapitalisasi ketokohan Pak Prabowo sebagai media darling dan mengkombinasikannya dengan faktor ketokohan kandidat maupun kader potensial di tingkat lokal," kata Adi.